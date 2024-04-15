Ковалев Артемий Авраамович
Место рождения
Дата рождения19.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1908 ст.
Отец: Ковалев Аврам Степанович
Мать: Ковалева Анна Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKF-4?i=279&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
20.10.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Подлесновка, Сумська область
Смерть
Неизвестно