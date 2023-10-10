Конева (Гаврилова) (Гаврилова) Васса Филипповна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
08.08.1949
Сын: Конев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Конев Александр Корнилович
Рождение ребёнка
08.08.1949
Сын: Конев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Конев Александр Корнилович
Смерть
1996
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область