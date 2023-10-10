Конева (Гаврилова) (Гаврилова) Васса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева (Гаврилова) (Гаврилова) Васса Филипповна

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гаврилов Филипп Иванович

Мать: Гаврилова (добрышева) Ксения Павловна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1946

Муж: Конев Александр Корнилович

Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.08.1949

Сын: Конев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Конев Александр Корнилович

Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.08.1949

Сын: Конев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Конев Александр Корнилович

Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1996
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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