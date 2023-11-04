Рублёв Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1922

Дочь: Шиляева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Рублёва Анна

Удмуртия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Рублёв Алексей Петрович

Мать ребёнка: Рублёва Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Рублёва Анна

Смерть
1943
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