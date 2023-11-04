Рублёв Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1922
Дочь: Шиляева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Рублёва Анна
Удмуртия
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Рублёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Рублёва Анна
Смерть
1943