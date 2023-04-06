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Куренков Иван Григорьевич
Куренков Иван Григорьевич
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Место рождения
Смолино
, Сосновский район, Челябинская область
Дата рождения
27.09.1901
Дата смерти
20.12.1976
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Смолино
, Сосновский район, Челябинская область
Смерть
20.12.1976
Мичуринск
, город Мичуринск, Тамбовская область
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