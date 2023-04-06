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Куренков Иван Григорьевич

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Место рождения

Смолино, Сосновский район, Челябинская область

Дата рождения

27.09.1901

Дата смерти

20.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Смолино, Сосновский район, Челябинская область
Смерть
20.12.1976
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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