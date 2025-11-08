Дионисий Семёнов 01.06.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дионисий Семёнов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 01.06.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
(Незаконнорожденная) Матрона ЛарионоваОколо 1824 ст. г.р.
Отец
Семён ТерентьевС 1820 по 1823 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1848 ст.

Отец: Семён Терентьев

Мать: (Незаконнорожденная) Матрона Ларионова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные. мать указана как Матрена Егорова.

Крещение
02.06.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники онаго же сц. и пом. кр. Павел Николаев и кр. девка Евфросинья Адрианова

Смерть
Неизвестно

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