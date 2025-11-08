Дионисий Семёнов
мужской, родился 01.06.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
Мать(Незаконнорожденная) Матрона ЛарионоваОколо 1824 ст. г.р.
ОтецСемён ТерентьевС 1820 по 1823 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1848 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
02.06.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоров. крест. безфамильные. мать указана как Матрена Егорова.