(Келязова) Соломония Никаноровна
Место рождения
Дата рождения31.07.1905
Дата смерти06.11.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1905
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка за 1905 г. 1 января 1905 — 31 декабря 1905 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №... Показать все
Смерть
06.11.1906
Фонд 389 Опись 1 Дело 1524 (1906 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка