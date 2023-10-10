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(Келязова) Соломония Никаноровна

Место рождения

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

31.07.1905

Дата смерти

06.11.1906

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1874 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1905

Отец: Келязов Никанор Максимович

Мать: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка за 1905 г. 1 января 1905 — 31 декабря 1905 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №... Показать все
Смерть
06.11.1906
Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1524 (1906 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка
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