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Михайлов (Михайлов) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Михайлов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил

Рождение ребёнка
1909

Сын: Михайлов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Моисей Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил

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