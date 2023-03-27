Михайлов (Михайлов) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Михайлов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
1909
Сын: Михайлов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Моисей Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил