Кислова (Семенова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Глимбоцкая Марина Александровна
Отец ребёнка: Кислов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Кислов Александр Иванович
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021