Кислова (Семенова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислова (Семенова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Глимбоцкая Марина Александровна

Отец ребёнка: Кислов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Кислов Александр Иванович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислов Александр Иванович

Смерть
2021
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