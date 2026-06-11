Шетохина (Рябцова) Степанова 1732 — найти родственников по фамилии на Familio

Шетохина (Рябцова) Степанова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1732

умерла Неизвестно

Супруги
Шетохин Никифор Елисеев1735 г.р.
Дети
(Шетохина) Татьяна Никифорова1752 г.р.
(Шетохина) Прасковия Никифорова1758 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шетохин Никифор Елисеев

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Шетохина) Татьяна Никифорова

Отец ребёнка: Шетохин Никифор Елисеев

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Шетохина) Прасковия Никифорова

Отец ребёнка: Шетохин Никифор Елисеев

Смерть
Неизвестно

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