Шетохина (Рябцова) Степанова
женский, родилась 1732
умерла Неизвестно
Супруги
Шетохин Никифор Елисеев1735 г.р.
Дети
(Шетохина) Татьяна Никифорова1752 г.р.
(Шетохина) Прасковия Никифорова1758 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Шетохина) Татьяна Никифорова
Отец ребёнка: Шетохин Никифор Елисеев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Шетохина) Прасковия Никифорова
Отец ребёнка: Шетохин Никифор Елисеев
Смерть
Неизвестно