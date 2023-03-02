Грязных (Бакшеева) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязных (Бакшеева) Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Бакшеев Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Грязных Матрена

Отец ребёнка: Грязных Василий

Рождение ребёнка
1789

Сын: Грязных Корнил

Отец ребёнка: Грязных Василий

Рождение ребёнка
1791

Сын: Грязных Иван

Отец ребёнка: Грязных Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязных Василий

Смерть
Неизвестно
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