Грязных (Бакшеева) Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Бакшеев Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Грязных Матрена
Отец ребёнка: Грязных Василий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Грязных Корнил
Отец ребёнка: Грязных Василий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Грязных Иван
Отец ребёнка: Грязных Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грязных Василий
Смерть
Неизвестно