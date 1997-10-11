Давыдова Мария Осиповна
Место рожденияс.Малый Красный Яр, Балаковский район, Саратовская область
Дата рождения15.08.1911
Дата смерти11.10.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Малый Красный Яр, Балаковский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.01.1939
Дочь: Шаронова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Филиппович
Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1997
Балаково, Саратовская область