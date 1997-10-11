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Давыдова Мария Осиповна

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Место рождения

с.Малый Красный Яр, Балаковский район, Саратовская область

Дата рождения

15.08.1911

Дата смерти

11.10.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Малый Красный Яр, Балаковский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.01.1939

Дочь: Шаронова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Филиппович

Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Иван Филиппович

Смерть
11.10.1997
Балаково, Саратовская область
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