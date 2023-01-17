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Казначеев Меркурий Макарович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Казначеев Макар Павлович

Мать: Казначеева Прасковья Дмитриевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Казначеев Константин Меркурьевич

Мать ребёнка: Казначеева Агафья Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Казначеев Кузьма Меркурьевич

Мать ребёнка: Казначеева Агафья Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мария Меркурьевна

Мать ребёнка: Казначеева Агафья Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Февронья Меркурьевна

Мать ребёнка: Казначеева Агафья Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1782
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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