Казначеев Меркурий Макарович
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Рождение ребёнка
1740
Сын: Казначеев Константин Меркурьевич
Мать ребёнка: Казначеева Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Казначеев Кузьма Меркурьевич
Мать ребёнка: Казначеева Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мария Меркурьевна
Мать ребёнка: Казначеева Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Февронья Меркурьевна
Мать ребёнка: Казначеева Агафья Петровна
Смерть
1782