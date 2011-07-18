Ефремов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1972
Рождение ребёнка
01.07.2002
Сын: Ефремов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно