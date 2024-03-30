Пашенцева (Соломинцева) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашенцева (Соломинцева) Анна Прокопьевна

Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Соломинцев Прокопий

Мать: не указана

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
24.01.1907

Муж: Пашенцев Григорий Терентьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пашенцева мар Григорьевна

Отец ребёнка: Пашенцев Григорий Терентьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.10.1918

Дочь: Пашенцева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пашенцев Григорий Терентьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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