Пашенцева (Соломинцева) Анна Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Соломинцев Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пашенцева мар Григорьевна
Отец ребёнка: Пашенцев Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
16.10.1918
Дочь: Пашенцева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пашенцев Григорий Терентьевич
Смерть
Неизвестно