Гордеева Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Гордеев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Гордеев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Владимир Васильевич

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