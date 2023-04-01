Тукачев Иван Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тукачев Иван Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 5-6 марта 1911г Василий Родители: деревни Мошкиной крестьянин Иоанн Михайлов Федяков и законная его жена Евдокия Васильева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Иоанн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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