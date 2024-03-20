Вейденбаум Константин Васильевич
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения17.02.1831
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1831
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
20.04.1831
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Дерптской гимназии учитель наук, состоящий в 9-ом классе Карл Мазинг и титулярная советница вдова Праскева Петрова Бейер
Смерть
До 1845