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Вейденбаум Константин Васильевич

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

17.02.1831

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1831

Отец: Weidenbaum Gotthard Wilhelm

Мать: Вейденбаум Надежда Романова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
20.04.1831
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Дерптской гимназии учитель наук, состоящий в 9-ом классе Карл Мазинг и титулярная советница вдова Праскева Петрова Бейер
Смерть
До 1845
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