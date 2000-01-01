Отяковский Тарас Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Отяковский Григорий Дорофеевич
Мать: Отяковская Анна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Отяковский Федот Тарасович
Мать ребёнка: Отяковская Федосья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Акулина Тарасовна
Мать ребёнка: Отяковская Федосья Осиповна
Смерть
Неизвестно