Отяковский Тарас Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтяковский Тарас Григорьевич

Отяковский Тарас Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Отяковский Григорий Дорофеевич

Мать: Отяковская Анна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Отяковский Федот Тарасович

Мать ребёнка: Отяковская Федосья Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Акулина Тарасовна

Мать ребёнка: Отяковская Федосья Осиповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close