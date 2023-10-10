Соловьев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Бракосочетание
1887
Жена: Соловьева Дарья Ионовна
Рождение ребёнка
09.02.1888 ст.
Сын: Соловьев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна
Рождение ребёнка
1905 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна
Смерть
Неизвестно