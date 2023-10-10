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Соловьев Иван Александрович

Место рождения

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Соловьев Александр Калинников

Мать: Соловьева Анна Никитична

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1887

Жена: Соловьева Дарья Ионовна

Рождение ребёнка
09.02.1888 ст.

Сын: Соловьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Соловьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Соловьев Федор Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Дарья Ионовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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