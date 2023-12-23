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Кручинина Яна Павловна
Кручинина Яна Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1979
Пол
Женский
Отец
Кручинин Черных Павел Михайлович
1955 г.р.
Мать
Кручинина Лилия
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец:
Кручинин Черных Павел Михайлович
Мать:
Кручинина Лилия
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