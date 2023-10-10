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Дарья Дмитриева

Место рождения

Высоково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий Филиппов

Мать: не указана

Высоково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Дарья Дмитриева переехала к мужу в мою родную деревню Кладово. Она вышла замуж за Анисима - это пра³внук моего родного пра¹⁰деда Киприяна Тимофеева. МК-1826 Кто именно венчаны: 18.01.1826 Казенной Пр... Показать все
Бракосочетание
18.01.1826

Муж: Анисим Никифоров

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1826 Кто именно венчаны: 18.01.1826 Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянина Никифора Максимова сын его Анисим холост с девкою Той же волости уезда деревни Высокого умершаго крестьяни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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