Дарья Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий Филиппов
Мать: не указана
Дарья Дмитриева переехала к мужу в мою родную деревню Кладово. Она вышла замуж за Анисима - это пра³внук моего родного пра¹⁰деда Киприяна Тимофеева. МК-1826 Кто именно венчаны: 18.01.1826 Казенной Пр... Показать все
Бракосочетание
18.01.1826
Муж: Анисим Никифоров
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1826 Кто именно венчаны: 18.01.1826 Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянина Никифора Максимова сын его Анисим холост с девкою Той же волости уезда деревни Высокого умершаго крестьяни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно