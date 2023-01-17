Климук (Кувиш) София Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кувиш Федор известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1922
Дочь: Климук Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
06.01.1924
Дочь: Климук Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
03.05.1926
Сын: Климук Николай Васильевич
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
24.05.1928
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
24.01.1931
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1933
Дочь: Климук Нина Васильевна
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1937
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
03.09.1941
Дочь: Климук Елена Васильевна
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно