Климук (Кувиш) София Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Кувиш) София Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувиш Федор известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1922

Дочь: Климук Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.01.1924

Дочь: Климук Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.05.1926

Сын: Климук Николай Васильевич

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.05.1928

Сын: Климук Федор Васильевич

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.01.1931

Сын: Климук Семен Васильевич

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1933

Дочь: Климук Нина Васильевна

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.02.1937

Сын: Климук Иван Васильевич

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.09.1941

Дочь: Климук Елена Васильевна

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Яков Васильевич

Отец ребёнка: Климук Василий Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климук Василий Андреевич

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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