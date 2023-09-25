Цоев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цоев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1991

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991

Отец: Цоев Петр Георгиевич

Мать: не указана

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