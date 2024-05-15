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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старицына Павла Васильевна

Отец ребёнка: Старицын Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старицын Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Старицын Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старицын Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Старицын Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старицын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Старицын Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старицын Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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