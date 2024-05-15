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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старицына Павла Васильевна
Отец ребёнка: Старицын Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старицын Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Старицын Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старицын Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Старицын Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старицын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Старицын Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно