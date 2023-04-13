Efitov David (Yosel)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чубарово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
19.03.1884
Дочь: Shklov Bluma
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Klamer Haika Clara
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1893
Сын: Efitov Teodor
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
раввин ribbi
Смерть
Неизвестно