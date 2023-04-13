Efitov David (Yosel) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Efitov David (Yosel)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чубарово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
19.03.1884

Дочь: Shklov Bluma

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Klamer Haika Clara

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Efitov Teodor

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
раввин ribbi
Смерть
Неизвестно
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
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