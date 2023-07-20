Шмачков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.03.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1924
Дочь: Иванина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Шмачкова Фекла
Рождение ребёнка
24.04.1937
Дочь: Тарасенко Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Шмачкова Фекла
Рождение ребёнка
26.06.1937
Дочь: Белобородова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Шмачкова Фекла
Рождение ребёнка
09.05.1941
Дочь: Шагимуратова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Шмачкова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Шмачкова Фекла
Смерть
03.03.1971