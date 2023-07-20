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Шмачков Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1924

Дочь: Иванина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Шмачкова Фекла

Рождение ребёнка
24.04.1937

Дочь: Тарасенко Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Шмачкова Фекла

Рождение ребёнка
26.06.1937

Дочь: Белобородова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Шмачкова Фекла

Рождение ребёнка
09.05.1941

Дочь: Шагимуратова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Шмачкова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Шмачкова Фекла

Смерть
03.03.1971
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