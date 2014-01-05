Вахитова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахитова Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2014

Отец: Вахитов Александр Робертович

Мать: Вахитова Ирина Владимировна

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