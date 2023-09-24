Кириченко (Гаврилова) Евгения Ниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврилов Нил
Мать: Гаврилова Ксения
Рождение ребёнка
09.06.1965
Дочь: Степаненко Светлана Александровна
Отец ребёнка: Кириченко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно