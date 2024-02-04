Шатунина Ольга Александровна
Место рожденияКохомская волость Шуйского уезда Владимирской губернии
Дата рождения07.06.1899 ст.
Дата смерти16.03.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1899 ст.
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунин Валентин Иванович
Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунин Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунин Константин Иванович
Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.1938
Сын: Шатунин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич
Смерть
16.03.1991