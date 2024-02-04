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Шатунина Ольга Александровна

Место рождения

Кохомская волость Шуйского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

07.06.1899 ст.

Дата смерти

16.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1899 ст.

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Константин Иванович

Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шатунин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.1938

Сын: Шатунин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шатунин Иван Николаевич

Смерть
16.03.1991

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