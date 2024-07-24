Фоломкин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоломкин Николай Степанович
Мать: Фоломкина П?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоломкин Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Фоломкина Аграфена
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Фоломкина Аграфена
Рождение ребёнка
17.03.1908
Сын: Фоломкин Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Фоломкина Аграфена
Смерть
Неизвестно