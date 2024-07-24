Фоломкин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоломкин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоломкин Николай Степанович

Мать: Фоломкина П?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоломкин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Фоломкина Аграфена

Рождение ребёнка
1903

Сын: Фоломкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Фоломкина Аграфена

Рождение ребёнка
17.03.1908

Сын: Фоломкин Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Фоломкина Аграфена

Смерть
Неизвестно

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