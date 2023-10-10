Кизилов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКизилов Павел Петрович

Кизилов Павел Петрович

avatar

Место рождения

Дубовка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Кизилов Петр

Мать: Кизилова Мария Андреевна

Дубовка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Призыв на военную службу
22.07.1941
Ворошиловский РВК, стрелок
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизилов Иван Павлович

Мать ребёнка: Кизилова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизилова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close