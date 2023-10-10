Кизилов Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Кизилов Петр
Мать: Кизилова Мария Андреевна
Призыв на военную службу
22.07.1941
Ворошиловский РВК, стрелок
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кизилова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кизилова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно