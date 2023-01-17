Мартемьянова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мартемьянов Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Мартемьянов Кузьма Мартемьянович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья Кузьминична

Отец ребёнка: Мартемьянов Кузьма Мартемьянович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мартемьянов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Мартемьянов Кузьма Мартемьянович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Кузьма Мартемьянович

Смерть
После 1834
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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