Мартемьянова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мартемьянов Степан Кузьмич
Отец ребёнка: Мартемьянов Кузьма Мартемьянович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья Кузьминична
Отец ребёнка: Мартемьянов Кузьма Мартемьянович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Мартемьянов Кузьма Мартемьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834