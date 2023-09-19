Щукин Григорий Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.01.1906
Дата смерти12.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
05.09.1934
Дочь: Куликова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Щукина Екатерина Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.03.1970
малаховка
Похороны
Неизвестно
малаховка