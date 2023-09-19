Щукин Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Григорий Андреевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

02.01.1906

Дата смерти

12.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
05.09.1934

Дочь: Куликова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Щукина Екатерина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.03.1970
малаховка
Похороны
Неизвестно
малаховка
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