Федор Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Антипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Ястребков Анисим Федорович

Мать ребёнка: Федосья Антоновна

Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ястребков Прохор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1812 ст.
Взят в рекруты, участник Отечественной войны 1812 года. Не возвратился.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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