Федор Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Ястребков Анисим Федорович
Мать ребёнка: Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ястребков Прохор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1812 ст.
Взят в рекруты, участник Отечественной войны 1812 года. Не возвратился.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Антоновна
Смерть
Неизвестно