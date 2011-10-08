Рыжов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Виктор

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

31.12.1951

Дата смерти

08.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1951

Отец: Рыжов Петр

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
24.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.2011
Похороны
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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