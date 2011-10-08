Рыжов Виктор
Место рождения
Дата рождения31.12.1951
Дата смерти08.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1951
Отец: Рыжов Петр
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
24.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.2011
Похороны
Неизвестно