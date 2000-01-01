Кандалова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалова Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Добрякова Анастасия Гаврилова

Отец ребёнка: Кандалов Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Кандалов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Кандалов Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Александра Гаврилова

Отец ребёнка: Кандалов Гаврила Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандалов Гаврила Иванов

Смерть
Вычислено 1786
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