Кандалова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Добрякова Анастасия Гаврилова
Отец ребёнка: Кандалов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Отец ребёнка: Кандалов Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Александра Гаврилова
Отец ребёнка: Кандалов Гаврила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1786