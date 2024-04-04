Выставкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1934
Дочь: Козлова (Выставкина) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Сушкина (Выставкина) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна
Смерть
Неизвестно