Выставкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выставкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.07.1934

Дочь: Козлова (Выставкина) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Сушкина (Выставкина) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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