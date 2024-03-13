Клопова Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопова Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1890

Отец: Клопов Семен

Мать: Ксения Петровна

Смерть
Неизвестно
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