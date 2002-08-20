Жукова Альбина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.2002
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Жуков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Жуков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Жуков Александр