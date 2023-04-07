Авдотья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Филипп Родионович
Отец ребёнка: Родион Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Алексеевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агафья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Алексеевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Родионович
Отец ребёнка: Родион Алексеевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дорофей Родионович
Отец ребёнка: Родион Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Алексеевич
Смерть
1784