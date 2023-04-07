Авдотья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Филипп Родионович

Отец ребёнка: Родион Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Алексеевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агафья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Алексеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Родионович

Отец ребёнка: Родион Алексеевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Дорофей Родионович

Отец ребёнка: Родион Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Алексеевич

Смерть
1784
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