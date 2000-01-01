Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1959
Дочь: Яшкина Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Чернецов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернецов Геннадий Фёдорович
Отец ребёнка: Чернецов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернецова Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Чернецов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Чернецов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Чернецов Фёдор
Смерть
Неизвестно