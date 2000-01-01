Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1959

Дочь: Яшкина Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Чернецов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернецов Геннадий Фёдорович

Отец ребёнка: Чернецов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернецова Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Чернецов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Чернецов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Чернецов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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