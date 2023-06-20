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Владимир
Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.1929
Пол
Мужской
Отец
Перцев Семен
1910 г.р.
Мать
Ольга Даниловна
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1929
Отец:
Перцев Семен
Мать:
Ольга Даниловна
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