Лихачев Леонид Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Леонид Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихачев Егор Алексеевич

Мать: Лихачева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Лихачева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Марина Леонидовна

Мать ребёнка: Лихачева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Любовь

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