Лихачев Леонид Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лихачев Егор Алексеевич
Мать: Лихачева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Лихачева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева Марина Леонидовна
Мать ребёнка: Лихачева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачева Любовь