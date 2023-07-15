Мельников Василий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Василий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Мирон Макаров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1919

Сын: Мельников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1923

Дочь: Скрипкина Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Войсковая Казинка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Мельников Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Войсковая Казинка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Войсковая Казинка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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