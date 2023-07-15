Мельников Василий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Мирон Макаров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1919
Сын: Мельников Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1923
Дочь: Скрипкина Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Мельников Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно