Шорохов (Шерохов) Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов (Шерохов) Григорий Васильевич

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шорохов Василий Фролович

Мать: не указана

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шорохова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Шорохов Агрофена Фокиевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Шорохова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шорохов Агрофена Фокиевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шорохова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Шорохов Агрофена Фокиевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Шорохова Парасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Шорохов Агрофена Фокиевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохов Агрофена Фокиевна

Смерть
Неизвестно
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