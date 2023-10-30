Шорохов (Шерохов) Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шорохов Василий Фролович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шорохова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Шорохов Агрофена Фокиевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Шорохова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шорохов Агрофена Фокиевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шорохова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Шорохов Агрофена Фокиевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Шорохова Парасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Шорохов Агрофена Фокиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно