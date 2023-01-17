Фадеев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Александр Александрович

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

11.12.1901

Дата смерти

13.05.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Кимры, город Кимры, Тверская область
Место жительства
С 1901 по 1908
Кимры, город Кимры, Тверская область
Место жительства
С 1908 по 1912
Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1912 по 1918
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.05.1956
Переделкино, Московская обл.
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