Фадеев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения11.12.1901
Дата смерти13.05.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901 по 1908
Место жительства
С 1908 по 1912
Чугуевка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1912 по 1918
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.05.1956
Переделкино, Московская обл.