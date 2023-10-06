Панов Захар Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Захар Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Панова Феоктиста (Фелисота) Захаровна

Мать ребёнка: Панова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Александра Захаровна

Мать ребёнка: Панова Дарья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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