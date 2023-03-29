Бочкарева Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева Ирина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1981

Отец: Мартынюк Сергей Ефимович

Мать: Мартынюк Нина Антоновна

Рождение ребёнка
02.03.1999

Сын: Мартынюк Александр Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.01.2013

Сын: Бочкарев Артем Кириллович

Отец ребёнка: Бочкарев Кирилл Владимирович

Рождение ребёнка
28.10.2014

Сын: Бочкарев Степан Кирилович

Отец ребёнка: Бочкарев Кирилл Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарев Кирилл Владимирович

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