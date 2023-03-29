Бочкарева Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1981
Отец: Мартынюк Сергей Ефимович
Мать: Мартынюк Нина Антоновна
Рождение ребёнка
02.03.1999
Сын: Мартынюк Александр Кириллович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.01.2013
Сын: Бочкарев Артем Кириллович
Отец ребёнка: Бочкарев Кирилл Владимирович
Рождение ребёнка
28.10.2014
Сын: Бочкарев Степан Кирилович
Отец ребёнка: Бочкарев Кирилл Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно