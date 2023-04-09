Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Маркелович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Александр Ильич
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Ильинична
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Настасья Ильинична
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла