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Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Маркелович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Александр Ильич

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Ильинична

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Настасья Ильинична

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла

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