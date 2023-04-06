Пупырева (Рублева) Евфимия Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупырева (Рублева) Евфимия Харитонова

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Пупырев Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Пупырев Гаврило Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Пупырев Евдоким Гаврилов

Отец ребёнка: Пупырев Гаврило Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупырев Гаврило Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1763
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