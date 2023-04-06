Пупырева (Рублева) Евфимия Харитонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Пупырев Гаврило Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Пупырев Гаврило Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763